Schneeimpressionen von der Schwäbischen Alb bis zum Nordschwarzwald

Für viele war es am Montagmorgen wie ein Märchen: Über Nacht fiel sanft und leise der erste Schnee. Er verwandelte die Region vom Nordschwarzwald bis zur Schwäbischen Alb in eine zauberhafte Winterlandschaft.

Der erste Schnee auf der Schwäbischen Alb bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen). SWR Peter Binder

Pünktlich zum 1. Advent haben sich weite Teile des Landes in eine weiße Glitzerlandschaft verwandelt. Es ist wie ein Eintauchen in eine andere Welt. Ab und zu blinzelt die Sonne durch Lücken in der grauen Wolkendecke.

Der Schnee fiel bis in die Täler und überzuckerte auch die Häuser der Tübinger Neckarfront.

Die Tübinger Neckarfront mit dem ersten Schnee Ende November. SWR Harry Röhrle

Beginn der Wintersaison im Nordschwarzwald

Im Nordschwarzwald liegen schon 20 bis 30 Zentimeter Schnee. Dort kam der Wintereinbruch schon in der Nacht auf Sonntag und verwandelte den Schwarzwald in eine beeindruckende Winterlandschaft.

Viele Ausflügler ließen sich den Schneespaß nicht entgehen und nutzen die weiße Pracht zum Rodeln oder Spazierengehen. Auch der erste Skilift am Seibelseckle läuft bereits. Am Mehliskopf, Hundseck, Ruhestein oder in Unterstmatt stehen die Liftbetreiber in den Startlöchern. Auch das Langlaufcenter in Herrenwies steht kurz vor dem Saisonstart.