Kommt mit Windparks in Lichtenstein und Sulz die Energiewende?

Die Landesregierung will mit Flächen im Staatswald die Windkraft ausbauen, um die Energiewende zu schaffen. Wie sehen das die Gemeinden in Lichtenstein und Sulz am Neckar?

Windräder im Schwarzwald SWR

Seit Jahren bleibt der Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg hinter den Vorgaben zurück. Im diesem Jahr gingen bisher gerade mal zwei Dutzend Windräder ans Netz. Schuld sind die langwierigen Genehmigungsverfahren. Vor allem der Naturschutz verhindert die Realisierung. Vögel sind durch die Rotoren bedroht. Aber auch der Abstand zur Besiedlung und Beeinträchtigungen des Flugverkehrs sind Ausschlusskriterien.

Forst BW in Bebenhausen prüft Flächen

Vor kurzem hat die Landesregierung fünf Flächen im Staatswald benannt, die für Windparks in Frage kommen. Darunter sind Lichtenstein (Kreis Reutlingen) und Sulz am Neckar (Kreis Rottweil). Für diese Flächen habe eine Vorprüfung durch die Forstverwaltung ForstBW in Bebenhausen (Kreis Tübingen) keine Einschränkungen ergeben, hieß es aus dem Landesforstministerium auf Anfrage des SWR. Sie kommen also für die Ausschreibung in Frage, die in Kürze erfolgen soll. Windpark-Entwickler und Projektierer wie zum Beispiel der Energieversorger EnBW oder Sowitec aus Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) können sich bewerben. Diese müssen dann entsprechende Gutachten und Pläne erarbeiten, ob dort Windräder tatsächlich gebaut werden können.

Viel Windpotenzial auf der Albhochfläche

Die Fläche auf der Gemarkung Lichtenstein befindet sich auf der Albhochfläche zwischen den Ortsteilen Holzelfingen und Kohlstetten. Sie weist im neuen Energieatlas der LUBW überdurchschnittlich viel Wind aus und wurde dort als Potenzialfläche eingeordnet. Die Größe beträgt etwa 120 Hektar.

Windräder auf der Schwäbischen Alb bei Westerheim imago images Wilhelm Mierendorf

Gemeinde Lichtenstein hat Windstandort bereits geprüft

Mit der Fläche hatte sich die Gemeinde Lichtenstein vor Jahren bereits beschäftigt und ein Fachbüro mit der Prüfung beauftragt, sagte Bürgermeister Peter Nußbaum dem SWR. Aus Naturschutzgründen sei nur eine kleine Fläche übrig geblieben, auf der ein Windrad gebaut werden könnte. Aber für Windkraftbetreiber sei dies wohl uninteressant, so Nußbaum. Eine Stellungnahme habe man dem Ministerium auf Nachfrage im August zukommen lassen, aber seither nichts mehr gehört. Stattdessen habe man von der Ausschreibung der Lichtensteiner Fläche aus der Presse erfahren, zeigte sich Nußbaum enttäuscht. Der Bürgermeister hätte sich eine transparentere Kommunikation gewünscht. Man müsse da die Bevölkerung mitnehmen.

Weiter Streit um Windpark "Hohfleck"

Nußbaum sieht das Projekt eher skeptisch - nicht ohne Grund. Er hat da wohl das Projekt Hohfleck der Nachbargemeinde Sonnenbühl im Blick, über das seit Jahren gestritten wird. Die Firma Sowitec will auf der Gemarkung fünf Windräder mit einer Höhe von etwa 140 Metern errichten. Die Leistung würde ausreichen, um 9.000 Haushalte zu versorgen. Eine Bürgerinitiative hatte jedoch versucht den Bau des Windparks zu verhindern. Das Landratsamt Reutlingen hatte im Sinne der BI aus Denkmalschutzgründen keine Genehmigung erteilt. Durch die Windräder werde die Sicht auf Schloss Lichtenstein beeinträchtigt. Dagegen hatte die Firma geklagt und in letzter Instanz vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim 2019 auch Recht bekommen.

So könnte es aussehen, wenn der Windpark genehmigt wird. (Collage) Landratsamt

Gerangel um Naturschutz

Passiert ist seither aber noch nichts. Sowitec wartet weiterhin auf die Genehmigung. Das Landratsamt hat weitere naturschutzrechtliche Gutachten angefordert, sagte Sowitec Geschäftsführer Frank Hummel dem SWR. Er ist allerdings der Ansicht, dass die bisherigen Unterlagen ausreichen. Möglicherweise wird man sich nochmals vor Gericht wiedertreffen.

Entspanntere Windlage in Sulz am Neckar

Etwas entspannter ist die Lage in Sulz. Dort hat die Forstverwaltung eine Fläche im Staatswald von etwa 110 Hektar Größe ausgewiesen. Sie befindet sich südöstlich des Sommerbergs Richtung Dornhan. Bürgermeister Gerd Hieber begrüßt jedenfalls das Engagement der Landesregierung. Wenn die Energiewende gelingen soll, brauche es mehr regenerative Stromerzeugung. Hieber geht davon aus, dass die Landesregierung die Bedingungen geändert hat, damit Windräder auf der avisierten Fläche auch gebaut werden können. Problem war bisher ein Drehfunkfeuer für den Luftverkehr, weiß der Bürgermeister. Deswegen hatte die Luftfahrtbehörde Einspruch gegen eine Genehmigung von Windparks erhoben. Offensichtlich wurde dies im Vorfeld geklärt, sonst würde die Fläche im Staatswald nicht ausgewiesen, vermutet Hieber. Er verspricht sich einiges von der neuen Taskforce der Landesregierung, die für schnellere Genehmigungen sorgen soll.

Windpark bei Dornhan verhindert

Dass sich die Gemeinde vor einigen Jahren gegen den Bau eines Windparks bei Dornhan erfolgreich gewehrt hat, habe nichts mit grundsätzlichen Bedenken gegen Windkraft zu tun, versicherte der Bürgermeister dem SWR. Die Windräder seien zu nahe am Ortsteil Hopfau geplant gewesen. Der Investor sei der Ansicht gewesen, bei dem Weiler mit 16 Gebäuden handele es sich um einen Außenbereich. Dort greife die Abstandsregelung für Siedlungen nicht. Bei der Größe von Hopfau sei dies aber anders zu bewerten gewesen. Hieber geht davon, dass die Abstandsvorgaben bei der neuen Fläche für mögliche Windräder berücksichtigt worden sind.

Keine Vorranggebiete für Windräder

Insgesamt tun sich die Regionalverbände Neckar-Alb und im Schwarzwald schwer mit der Ausweisung von Flächen für Windparks. In Winterlingen (Zollernalbkreis) hat sich kürzlich nach jahrelangen Planungen der Investor verabschiedet. Wohl auch deshalb, weil der Regionalverband Neckar-Alb keine Vorranggebiete ausweist, was Genehmigungsverfahren beschleunigen könnte. 2019 hatte die Verbandsversammlung beschlossen, aus Naturschutzgründen darauf zu verzichten, vor allem wegen des Rotmilans, der auf der Alb besonders häufig vorkommt und zu den bedrohten Arten zählt.

Masterplan "Erneuerbare Energien" im Nordschwarzwald

Auch im Nordschwarzwald stockt der Ausbau der Windenergie. Für die Ausweisung von Vorranggebieten hat der Regionalverband nach zahlreichen Anhörungen und Gutachten 2020 ein Moratorium beschlossen. Grund waren unter anderem der neue Windatlas der Landesregierung und unklare Regelungen beim Bund. Inzwischen befasst sich der Regionalverband mit einem Masterplan "Erneuerbare Energien", in dem auch die Windkraft eine Rolle spielt.