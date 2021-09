Windpark Falkenhöhe im Schwarzwald eröffnet

Die baden-württembergische Umweltministerin Walker hat den neuen Windpark Falkenhöhe im Schwarzwald eingeweiht. Die drei Windräder sollen 10.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Der Windpark Falkenhöhe bei Schramberg (Kreis Rottweil) habe eine jährliche Leistung von mehr als 30.000 Megawattstunden, sagte die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) bei der Eröffnung am Samstag. Damit würden 10.000 Haushalte grünen Strom erhalten. Betrieben wird der Windpark nach Angaben von Walker von der Teckwerke Bürgerenergiegenossenschaft. Bürger könnten sich mit Anteilen an Wind- und Solarprojekten beteiligen.

Andreas Schwarz (l), Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, und Thekla Walker (Grüne), Umweltministerin von Baden-Württemberg, stehen nach der Eröffnung vor einem Windrad des Windparks Falkenhöhe nahe Schramberg (Kreis Rottweil). dpa Bildfunk dpa | Philipp von Ditfurth

"Jedes neue Windrad in Baden-Württemberg bringt uns mehr klimafreundlichen Strom und macht uns unabhängiger von anderen Energieträgern."

In Baden-Württemberg seien im vergangenen Jahr nur elf Windkraftanlagen ans Netz gegangen - das sei zu wenig, so Walker. Ende 2020 liefen nach früheren Angaben im Land 731 Anlagen. Die grün-schwarze Landesregierung in Stuttgart hatte sich vorgenommen, zur Aufholjagd anzusetzen. Im Koalitionsvertrag wurde festgelegt, in den kommenden Jahren bis zu 1.000 Windräder aufzustellen. Dazu soll auch der Staatswald stärker geöffnet werden.

Grünen-Fraktionschef Schwarz: Bei Windkraft "den Turbo zünden"

Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz, erklärte, bei der Windkraft müsse der Turbo gezündet werden. "Der Bund hat uns durch neue Ausschreibungsregeln hart ausgebremst", beklagte er. Diese Regeln hätten ganz Süddeutschland benachteiligt. Nicht nur im Süden, sondern auch in ganz Deutschland sei der Ausbau von Windenergieanlagen in den vergangenen Jahren eingebrochen, bilanzierte Schwarz.