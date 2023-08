Landratsamt will Windpark schnell genehmigen

Noch steht die Region Neckar-Alb ziemlich blank da, was die Zahl an Windparks angeht. Das will der Zollernalbkreis ändern: mit zehn Windkraftanlagen rund um Burladingen.

Das Energieunternehmen EnBW will bei Burladingen auf der Schwäbischen Alb zehn Windkraftanlagen bauen. Die sollen schnell genehmigt werden, teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Bis zum Jahresende soll die Genehmigung da sein. Die Anträge dafür habe die EnBW nun eingereicht. Mit der schnellen Genehmigung der Windräder wolle man Vorbild sein in Baden-Württemberg, heißt es weiter. EnBW-Pläne: 166 Meter-hohe Windräder Geht es nach den Plänen des Energieunternehmens EnBW mit Sitz in Karlsruhe, sollen die zehn Windkraftanlagen jeweils 166 Meter hoch sein. Sie sollen nicht alle nebeneinander stehen, sondern auf drei Gebiete verteilt werden: zwei Windräder zwischen den Ortsteilen Stetten und Melchingen, drei zwischen Burladingen und Ringingen und fünf südlich von Burladingen. So könnte der Windpark im "Teilgebiet Küche" mit ingesamt fünf Windkraftanlagen aussehen. Er soll nach den Plänen der EnBW zwischen Burladingen und dem Weiler "Küche" liegen. Visualisierung/EnBW Ab 2026 sollen die Windkraftanlagen in Betrieb gehen Mit den zehn Windkraftanlagen verfolgt die EnBW das Ziel, ab dem Jahr 2026 Strom für insgesamt 35.000 Haushalte zu erzeugen. Es gibt erst einen kleinen Windpark mit drei Windrädern im Zollernalbkreis: den Windpark Himmelberg bei Burladingen-Melchingen. Mit der Genehmigung für den neu geplanten Windpark bis Jahresende will der Zollernalbkreis zum Windenergieausbau in Baden-Württemberg beitragen. Der ist auch Ziel der grün-schwarzen Landesregierung.