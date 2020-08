In Münsingen im Kreis Reutlingen hat eine Windhose am Freitagnachmittag erheblichen Schaden angerichtet. Was sich urplötzlich zu einem starken Sturm entwickelt hat, war innerhalb weniger Minuten wieder vorbei.

Bäume wurden umgeknickt und ausgerissen, Hausdächer abgedeckt, Scheunen und Gartenhäuschen beschädigt und zerstört. Die Windhose bei Münsingen auf der Alb (Kreis Reutlingen) hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Nur drei Minuten habe es gedauert, sagte Ortsvorsteher Heinz Kurz dem SWR. "Von einer Sekunde zur anderen war es plötzlich eine ganz andere Welt", berichtet Kurz. "Man konnte keine 20 Meter mehr sehen." Es sei nur noch eine weiße Wand zu sehen gewesen. Betroffen sei nur der Teilort Traiflingen, die Spur der Verwüstung ganz schmal. Verletzt wurde niemand. Hausdächer provisorisch repariert Die Scheune eines stillgelegten landwirtschaftlichen Anwesens wurde komplett zerstört. Noch am selben Abend seien abgedeckte Dächer von Einwohnern provisorisch repariert worden, um das Eindringen von Regen zu verhindern, so Kurz. Die Feuerwehr ist seit Freitag im Einsatz und hilft beim Aufräumen. Auch am Samstagvormittag sägen Helfer in Tailfingen umgestürzte Bäume klein. Temporärer Grüngutplatz eingerichtet Ortsvorsteher Kurz spricht von großem Glück, dass niemand verletzt wurde. Dank des andauernden Regens seien wohl kaum Menschen auf der Straße unterwegs gewesen. Wie groß der Schaden genau ist, den die Windhose angerichtet hat, ist noch nicht klar. Auf dem Parkplatz des Münsinger Sportplatzes wurde ein Grüngutplatz eingerichtet. Dort können Einwohner klein gesägte Äste hinbringen.