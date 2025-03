B27 bei Bisingen: Autos fahren in Rotte Wildschweine

per Mail teilen

Sie stand plötzlich auf der Bundesstraße: eine Rotte Wildschweine. Zwei Autos konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Bilanz: vier Verletzte, beschädigte Autos und tote Tiere.

Bei einem Wildunfall auf der B27 bei Bisingen (Zollernalbkreis) sind am Freitagabend mehrere Personen verletzt worden. Laut Polizei konnten zwei Autos nicht mehr rechtzeitig bremsen, als eine Rotte Wildschweine gegen 20:30 Uhr plötzlich die Fahrbahn überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurden ein 44-jähriger Autofahrer und sein 12-jähriger Mitfahrer verletzt. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die vier Wildschweine sind noch an der Unfallstelle verendet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Wegen der Bergungsarbeiten: weiterer Unfall auf B27

Während der Bergungsarbeiten kam es gut eine Stunde später zu einem weiteren Unfall. Ein Auto konnte vor der Absperrung der Unfallstelle gerade noch rechtzeitig bremsen. Die 18-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Autos erkannte die Unfallstelle zu spät und prallte in das Heck des abbremsenden Autos. Sie und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie kamen ebenfalls zur Kontrolle ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand durch umherfliegende Trümmerteile auch an einem Streifenwagen ein Schaden von 1.000 Euro.

Bundesstraße mehrere Stunden gesperrt

Wegen der Bergung und anschließenden Reinigungsarbeiten war die B27 bei Bisingen drei Stunden lang gesperrt.