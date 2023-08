per Mail teilen

In der Nacht auf Dienstag hat ein Zug mehrere Wildschweine erfasst. Als die Bahn auf dem Tübinger Westbahnhof einlief, waren vorn am Triebwagen deutliche Blutspuren zu erkennen.

In der Nähe des Tübinger Westbahnhofs gab es auf der Ammertalbahn einen Unfall mit Wildschweinen. Ein Zug hatte mitten auf der Strecke eine Wildschweinhorde erfasst. Die Tiere hatten "die Gleise unerlaubterweise überquert", sagte ein Sprecher der Bahn dem SWR. Mehrere Frischlinge kamen dabei ums Leben.

Nach dem Vorfall habe der Zugführer am Tübinger Westbahnhof gehalten. Als er vorn am Triebwagen Blutspuren und Haare entdeckte, alarmierte er den Revierförster. Der habe die Unfallstelle am Vormittag aufgeräumt. Zu Verspätungen oder Zugausfällen kam es durch den Vorfall nicht.