Wilde Katzen streunen bei Altensteig herum

In Walddorf bei Altensteig im Kreis Calw gibt es ein Problem mit wilden Katzen. Rund 35 Tiere streunen im Dorf herum. Sie vermehren sich und haben Krankheiten.

Der Tierschutz Oberes Nagoldtal hat deswegen bereits Fallen aufgestellt, um die Katzen einzufangen und zu kastrieren. Etwa 35 erwachsene Wildkatzen streunen derzeit besitzerlos durch Walddorf. Der Tierschutz kann sich nicht um alle Tiere kümmern. Sandra Calmbach und ihre Kollegin versuchen es trotzdem, denn die wilden Katzen haben Krankheiten und müssen versorgt werden. Ein Tier sei mal mit 30 Zecken gefunden wurden. Außerdem hatte es wunde Stellen und verfilztes Fell.

"Manche Tiere reißen sich Fellstücke von der Haut und leiden da natürlich auch sehr drunter."

Kater Paulchen war schwer krank, wäre fast gestorben und wurde von den Tierschützern gerettet. SWR Nikolaus Rhein

Die Bewohner von Walddorf unterstützen das Engagement der Tierschützer. Viele befürchten nämlich, dass die wilden, ungeimpften Katzen Krankheiten übertragen und sorgen sich um die eigenen Hauskatzen. Doch die Arbeit der Tierschützer werde auch manchmal behindert, so der Tierschutz. Einzelne Anwohner befreien die Katzen aus den Käfigen und nehmen sie zu sich nach Hause. "Wir würden uns einfach wünschen, dass wir die Population mit Kastration hier so eindämmen können, dass sich das Problem in einigen Jahren für die Katzen sozusagen von selbst löst", so Sandra Calmbach.