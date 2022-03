per Mail teilen

Die Tigers Tübingen haben in der 2. Basketball-Bundesliga mit 104 zu 61 gegen Itzehoe gewonnen, die Panthers Schwenningen siegten gegen Kirchheim mit 91 zu 78. Tübingen bleibt auf Platz 3 Schwenningen auf Platz 14. In der Deutschen Eishockeyliga haben die Schwenninger Wild Wings gegen den Tabellendritten Wolfsburg mit 1 zu 2 verloren. Dadurch rutschen die Schwenninger in der Tabelle auf den 14. Platz ab.