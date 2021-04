Die Eishockey-Spieler der Schwenninger Wild Wings bleiben auf Finalkurs. Gestern verloren sie zwar in der Verlängerung 2:3 in Iserlohn. In der Tabelle bleiben sie Vierter. Und dieser Platz reicht am Ende der Vorrunde für die Spiele der besten acht Mannschaften um die deutsche Meisterschaft.