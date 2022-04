Unternehmen aus Meßstetten-Tieringen entwickelt komplett wiederverwertbaren Matratzenstoff

Mattes & Amman aus Meßstetten-Tieringen hat mit der Firma Glaeser Textil aus Ulm zusammen einen Bezugsstoff für Matratzen entwickelt, der nach Angaben der Unternehmen komplett recyclebar ist.

Im Werk von Mattes & Ammann läuft es rund. Die Strickmaschinen machen ordentlich Lärm. In dem Unternehmen im Zollernalbkreis entsteht Textil-Meterware.

Auf solchen Maschinen werden die wiederverwertbaren Stoffe hergestellt SWR Julia Klebitz

Technische Textilien für die Automobilbranche vor allem. Zweitstärkstes Segment sind aber schon lange Matratzen, sagt Geschäftsführer Christoph Larsén-Mattes. Sein Unternehmen dürfte sogar der älteste Zulieferer der Matratzenindustrie im Maschenbereich sein. Das hatte schon in den 60-er-Jahren begonnen, als seine Mutter noch die Firma führte.

Stoff kann immer wieder recycelt werden

Seit vielen Jahren beschäftigt man sich bei Mattes & Ammann schon mit dem Thema Nachhaltigkeit. Recycelte Flaschen vom Mount Everest oder aufbereiteten Kunststoff aus dem Meer hat man in Tieringen schon für einen Stoff verwendet. Außerdem tüftelt das Unternehmen an Naturrohstoffen, hat etwa Brennnesseln als Baumwollersatz entdeckt. Und jetzt gibt es den komplett recyclebaren Matratzenbezug. Das Konzept sei einzigartig, weil es ein echtes Kreislaufkonzept sei, sagt Verkaufschef Werner Moser.

Das heißt, wir generieren kein Downcycling sondern ein Upcycling. Das heißt, aus einer Matratze wird wieder eine Matratze, wird wieder eine Matratze.

von links: Geschäftsführer Christoph Larsén-Mattes, Strickmeister Stelios Karachalias und Verkaufschef Werner Moser SWR Julia Klebitz

In Tieringen entsteht der Maschenstoff, der dann an den Matratzenhersteller geht, der eine komplette Matratze produziert. Bis zu 15 Jahren schläft der Kunde laut Moser voraussichtlich auf der Matratze. Wird die Matratze ausgemustert, landet der alte Überzug beim Ulmer Unternehmen Glaeser, mit dem Mattes und Ammann zusammenarbeitet. Das stellt aus dem alten Matratzenbezug ein Granulat her. Aus diesem Granulat werde wieder Garn gesponnen, so Moser. Und daraus stelle Mattes & Ammann dann wieder den Stoff her. Der Kreislauf könne von neuem starten.

Firma setzt auf Innovationen

Natürlich will und muss man auch bei Mattes & Ammann Geld verdienen. Es gehe nicht nur darum, die Welt besser zu machen. Verkaufschef Moser versichert aber, dass man vom Thema Nachhaltigkeit überzeugt sei und das sehr ernst nehme. Seit mehr als 20 Jahren schreibe das Unternehmen deshalb auch einen Nachhaltigkeitsbericht. Nicht jeder Ökostoff und jede Entwicklung werden auf Anhieb ein Erfolg. Innovationen aber, die seien bei Mattes & Ammann zu Hause, sagt Geschäftsführer Christoph Larsén-Mattes stolz. Nur ein Geschäft führen über Zahlen und produzieren, das sei schön. Aber entwickeln, etwas Neues machen, Spaß an der Entwicklung haben, das sei doch das, was die Würze am Geschäft insgesamt ausmache, so Larsén-Mattes.