Erzieherinnen und Erzieher in Tübingen und Reutlingen wollen am kommenden Montag die Arbeit niederlegen. Vorab treffen sich die Beschäftigten am Donnerstag mit Eltern zu einer Kundgebung vor dem Tübinger Rathaus. Gemeinsam wollen sie den Tübinger Gemeinderat auf die Arbeitsbedingungen und den Fachkräftemangel in den Kitas aufmerksam machen.