Laut kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) sollen ab Mitte November Corona-Impftermine in den Hausarztpraxen der Region wieder schneller zur Verfügung stehen. Derzeit dauert es zwei Wochen. Künftig will das Gesundheitsministerium den Impfstoff landesweit im Ein-Wochen-Rhythmus bereitstellen. Insgesamt werden in den Arztpraxen in Baden-Württemberg über 100.000 Menschen pro Woche geimpft - darunter fallen viele Dritt-, sogenannte Boosterimpfungen. Hierin sieht die KVBW ein großes Problem. Denn die ständige Impfkomission empfiehlt die Boosterimpfung erst ab 70 Jahren. Ließen sich Jüngere "boostern", drohe eine Überlastung der Arztpraxen. Um dies zu verhindern, will das Land die Anzahl mobiler Impfteams um weitere 50 auf insgesamt 130 erhöhen.