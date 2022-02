Seit Montag wieder kostenlose Corona-Schnelltests in Tübingen

per Mail teilen

In Tübingen gibt es seit Montag wieder an zwei Stationen kostenlose Corona-Schnelltests. Auch in Calw ist das möglich. Andere Kommunen warten noch ab.

Das Arztmobil vor dem Tübinger Rathaus testet weiter. SWR Kay-Uwe Hennig

Die Teststation am Rathaus ist von 10 bis 18 Uhr, die am Haagtor von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Tests seien nun wieder für alle kostenfrei, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Auf Wunsch könne ein Tübinger Tagesticket ausgestellt werden.

Vier Schnellteststationen geplant

Am Mittwoch kommen zwei weitere Stationen an der Stadtbibliothek und im Uhlandbad hinzu. Die Station im Foyer des Uhlandbads sei so ausgelegt, dass sie die Kapazität von zwei Stationen hat. Sie ersetzt Stationen im Freien, weil im Winter für das Testpersonal beheizte Räume die Arbeit leichter machen. Beide Stationen sind von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Das Uhlandbad bleibt trotzdem weiter für Badegäste zugänglich.

Tübingen erwartet Alarmstufe am Mittwoch

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Alarmstufe des Landes am Mittwoch wirksam wird. Dann sind Corona-Tests für Ungeimpfte Voraussetzung für den Einkauf in Geschäften des nicht täglichen Bedarfs (3G-Regel). Auf der Homepage der Stadt werden wie gewohnt die jeweils geltenden Öffnungszeiten der Teststationen angezeigt. Darüber hinaus bieten zahlreiche Apotheken im Stadtgebiet wieder kostenfreie Bürgertests an.

Palmer: Schnelltests überlebenswichtig für Einzelhandel

Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) betonte, es sei für den Einzelhandel überlebenswichtig, im Weihnachtsgeschäft nach dem 3G-Prinzip alle Kunden bedienen zu können. Die Pandemiebeauftragte im Kreis Tübingen, Lisa Federle, sieht in den kostenlosen Tests einen wichtigen Beitrag zur Milderung der vierten Welle. Sie sagte, dass auch Geimpfte die Tests nutzen sollten, vor allem vor privaten Feiern.

Kostenlose Corona-Schnelltests auch in Calw und Freudenstadt

Auch Calw bietet an den zwei städtischen Stationen und der Anlaufstelle des DRK inzwischen wieder einen kostenlosen Test pro Person und Woche an. Bisher sei aber noch kein gestiegenes Interesse zu bemerken, sagte eine Sprecher der Stadtverwaltung dem SWR. Auch im Testzentrum in Freudenstadt wird es mehr Testkapazitäten geben, zusätzliches Personal ist laut Stadtverwaltung schon eingeplant. Man überlege auch, einen weiteren Standort zum Testen zu eröffnen. In Metzingen und Sigmaringen sollen ebenfalls kostenfreie Tests kommen und auch nach Bedarf die Angebote ausgeweitet werden.

Reutlingen wartet auf Kostenübernahme durch das Land

Die Stadt Reutlingen wartet noch auf eine Bestätigung des Sozialministeriums, ob tatsächlich die Kosten für die Tests übernommen werden. Sie will dann gegebenenfalls ihr Angebot ausweiten. Aktuell bleibt es dort bei den Testangeboten privater Anbieter.