Die Hengstparaden in Marbach auf der Schwäbischen Alb sollen im Herbst erstmals wieder seit Corona-Pandemie-Beginn stattfinden. Das Haupt- und Landgestüt will am Sonntag, 26. September, und am Wochenende 2. und 3. Oktober seine Tore öffnen. Über 100 Pferde sollen wieder vor Publikum ihr Können zeigen. Für die Auftritte werde bereits täglich trainiert, heißt es in einer Mitteilung. Der Ticketverkauf hat begonnen. Die Tickets vom vergangenen Jahr sind auch in diesem Jahr gültig.