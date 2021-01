per Mail teilen

Unterricht zuhause statt in der Schule: Das gilt noch immer für alle Schüler in Baden-Württemberg. Einige Sonderpädagogischen Einrichtungen machen Präsenzunterricht. Das stellt alle vor große Herausforderungen. Ein Beispiel aus Sigmaringen.

Matheunterricht in der Hauptstufe 1. Eine Schülerin sitzt vor einem Tablet. Die Lehrerin Tatjana Mauz hilft ihr beim Zählen. Einen Tisch weiter sortiert ein elfjähriger Junge mit Down-Syndrom Kärtchen mit Tiersymbolen. Jeder Schüler und jede Schülerin bekommt individuelle Aufgaben, passend zum Entwicklungsstand. Das bedeutet auch: viel Erklären.

Lehrerin Mauz sitzt direkt neben den Kindern. Es geht nicht anders. Viele haben Probleme mit der Kommunikation, sind auf Gestik, Mimik und auch mal auf eine Berührung angewiesen. Bei den Hygieneregeln setzt man in der Sigmaringer Fidelisschule auf Disziplin. Alle in der Klasse tragen einen Mundschutz, sagt Lehrerin Mauz.

"Überwiegend funktioniert das auch wirklich sehr gut bei unseren Schülern. Die nehmen auch Rücksicht aufeinander. Manchmal muss man bei der Maske nachhelfen, weil die eben rutscht und dann macht man die Maske durch Knoten enger." Die Lehrerin Tatjana Mauz von der Fidelisschule in Sigmaringen

Getrennte Gruppen, gestaffelte Pausen

Kreativität ist gefragt. Und viel Desinfektionsmittel. Der Junge mit Down-Syndrom muss Naseputzen. Sorgfältig fummelt er die Knoten hinter seinen Ohren weg, legt die Maske in einer Schale auf dem Tisch ab. So hat er es gelernt. Er weiß auch, dass er gerade nicht mit seinen Freunden aus der anderen Gruppe spielen darf. Die Pause ist gestaffelt. Er sitzt allein im Schnee. Wirklich verstehen könnten die Kinder die strengen Regeln aber nicht immer, so Mauz.

Die Pädagogen und Betreuer erklären es so gut sie können. Belastend ist es für die Schüler und Schülerinnen dennoch. Auch weil die Maske nur zum Mittagessen oder Vesper abgenommen werden kann. Und so ein Schulalltag sei lang, sagt Mauz.

Mit digitalen Medien ausgestattet

Etwa 30 Prozent der Schüler sind vom Präsenzunterricht abgemeldet, sagt Schulleiterin Monika Tilch-Fuchs. Sie lernen von zuhause aus. Großer Vorteil: Digitale Medien, Tablets und Lernapps sind an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, wie die Sonderschulen inzwischen heißen, schon lange kein Neuland mehr. Sie seien wichtig für die Motivation.

Schulleitung sorgt sich auch um Kollegium

Viele Schüler gehören zur Risikogruppe. Um die macht sich die Schulleiterin Tilch-Fuchs Sorgen. Aber auch um ihre Kollegen. "Unsere Kinder sind einfach sehr auf soziale Beziehungen bezogen und nehmen einfach auch sehr körperlich Kontakt auf. Kommen morgens, wollen umarmt werden oder umarmen die Bezugsperson, drücken einfach so ihre Freude aus, brauchen aber auch Trost in Situationen, in denen es für sie schwierig ist".

"AHA-Regeln sind schnell vergessen"

Die AHA-Regeln sind dann schnell vergessen. Disziplin hin oder her. Trotz der erhöhten Ansteckungsgefahr für alle: Von einer grundsätzlichen Schulschließung hält die Rektorin nichts. Sie weiß zu gut, dass auch die Eltern mit ihren Betreuungsleistungen an die Grenze kommen. Auch weil sie ihre Kinder zu Hause kaum aus den Augen lassen können.

Motto: so viel Normalität wie möglich

Lehrer und Eltern versuchen das Beste aus der Situation zu machen, sagt Tilch-Fuchs. Statt Schulkiosk gibt es einen Bestelldienst, bei Feiern tanzen kleine Schülergruppen für andere hinter einer Scheibe. So viel Normalität wie möglich ist das Motto der Sigmaringer Schule. Ein bisschen Angst bleibt dennoch, sagt die Rektorin: