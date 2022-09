„Liebe Kulturstaatsministerin Claudia Roth“, so beginnt der offene Brief, den der Intendant des Landestheaters Tübingen an die grüne Bundespolitikerin geschrieben hat. Thorsten Weckherlin ist auch Sprecher der 25 Landesbühnen. Das LTT in Tübingen ist nur noch zu 50 Prozent ausgelastet. Corona, Krieg und Krisen – wirken nach, sagt er. In Emotionalen Worten hat sich Weckherlin deshalb jetzt an die Frau gewandt, die in Deutschland an höchster Stelle für die Kultur zuständig ist