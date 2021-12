Das Wetter 2021: Schnee und Frost im Januar, Hagel und Starkregen im Sommer

Ein aufregendes Jahr geht zu Ende. Auch das Wetter hat ein bisschen verrückt gespielt. Vor allem der Sommer mit den heftigen Unwettern bleibt in Erinnerung.

Er liebt die Sonnenaufgänge, besteigt Berge und Türme für schöne Aussichten und gibt zuverlässig Auskunft über das Wetter in Baden-Württemberg. SWR- Wetterreporter Harry Röhrle hat seine persönlichen Eindrücke über das Wetter im Jahr 2021 gesammelt.

Harry Röhrle SWR SWR - Alexander Kluge

2021 begann mit sehr viel Schnee im Januar, vor allem in den Höhenlagen auf der Alb und im Schwarzwald. Es war ein Traum in Weiß, allerdings auch ein Albtraum für Skiliftbetreiber. Wegen der Corona-Beschränkungen gab es keinen Wintersport auf den Pisten. Manche Skiliftbetreiber haben deshalb ihre Lifte stundenweise an einzelne Familien vermietet, erinnert sich Wetterreporter Harry Röhrle aus dem SWR Studio Tübingen.

B 27 Tunnel geflutet, Impfzentrum unter Wasser

Der Sommer war dann ziemlich nass. Einige Unwetterereignisse prägen diese Zeit. Am 23. Juni 2021 gab es zum Beispiel in der Region Reutlingen/Tübingen viel Hagel und Starkregen. Am 28. Juni kam wieder Starkregen: bis zu 80 Liter pro Quadratmeter ergossen sich. Mehr als 1.000 Einsätze verzeichneten Polizei und Feuerwehr. In Dusslingen im Kreis Tübingen lief der B 27 Tunnel voll und war daraufhin monatelang gesperrt. Umleitungen und Staus auf der wichtigen Verkehrsachse Bodensee-Stuttgart waren die Folge. Auch das Kreisimpfzentrum in Tübingen stand unter Wasser. Ein Provisorium wurde eingerichtet.

Laut Statistik eigentlich ein normales Jahr

Die Statistik spricht allerdings von einem normalen Wetterjahr 2021. Es gab etwas weniger Sonne und kühlere Temperaturen als sonst. Jedoch bleiben vor allem die Unwetter in den Köpfen der Menschen, so Röhrle.

Im Januar könnte es wieder Schneeflocken geben

Und wie sieht es im nächsten Jahr aus? Vor dem Jahreswechsel kommen erstmal frühlingshafte Temperaturen, so Röhrle. Im Januar könnten dann wieder ein paar Schneeflocken fallen. Es wird kälter und 10 bis 20 cm Neuschnee auf der Alb und im Schwarzwald sind möglich, meint Röhrle.

Die Wetterreporter im SWR-Fernsehen

Wer das Wetterjahr 2021 nochmal erleben möchte, sollte am Donnerstag, 30.12.2021 um 18:15 Uhr SWR Fernsehen schauen. Dort läuft der traditionelle Jahresrückblick der SWR-Wetterreporter. Auch in der Mediathek ist er schon zu sehen.