Bester Geselle in Gebäudereinigung in Metzingen gefunden

Sieben Gesellen kämpften in Metzingen (Kreis Reutlingen) um den Titel des besten Gebäudereinigers Deutschlands. Gewonnen hat Leon Walendowski aus Berlin. Der baden-württembergische Spitzenreiter ist Zweiter geworden.

Den ersten Platz des besten Gebäudereinigers in Baden-Württemberg hatte der 21-jährige Lukas Schäfer schon. Allerdings ohne an einem offiziellen Wettbewerb teilzunehmen. Seine besonders guten Noten der Ausbildung in Waldshut-Tiengen hatten ihn bereits zum Spitzenreiter in der Gebäudereinigung gemacht. Im Kampf um den Titel des besten Gebäudereinigers Deutschlands hat sein Kollege aus Berlin noch ein bisschen mehr im Wettbewerb überzeugt. Auf dem Programm standen die Reinigung einer Fensterfassade, einer Treppe aus Stahl und einer Polstergarnitur.

Hatte sich den ersten Platz im deutschlandweiten Wettbewerb zugetraut

Nach der Reinigung der Fensterfassade war Schäfer mit seiner Leistung zufrieden. Da glaubte er noch an den Sieg über die sechs Konkurrenten, die ebenfalls in ihrem Bundesland zu den Besten gehören. Der erste Platz im deutschlandweiten Wettbewerb hätte sich natürlich gut im Lebenslauf gemacht, aber so auch der zweite Platz. Das Preisgeld tut auf jeden Fall dem Konto gut: Als Zweitplatzierter bekommt er 1.500 Euro (der Erstplatzierte 2.500 Euro). Sein Opa kann sich also über ein Essengehen mit seinem Enkel freuen.

"Warum? Weil er zu mir gesagt hat, ich soll herkommen, soll es machen. Da habe ich gesagt: Okay, wenn ich den ersten oder zweiten oder dritten Platz belege, dann gehen wir zusammen essen."

Reinigungsfirmen kämpfen um besseres Image

Alle angetretenen Gesellen brachten am Donnerstag eine enorme Erfahrung mit den neuesten Reinigungsmitteln mit. Die Jury bewertete das Einsetzen der Technologien und den genauen Arbeitsablauf bei jeder Disziplin. Für das Handwerk der Gebäudereinigung ist der Wettbewerb wichtig. Denn schon seit Jahren leide man unter einem weniger guten Image, meint Jury-Vorstand René Frackowiak. Dabei ist das Gebäudereinigungs-Handwerk das beschäftigungsstärkste Deutschlands: Knapp 700.000 Menschen arbeiten in der Branche.

"Wir Gebäudereiniger arbeiten oft im Verborgenen. Wir sind abends und früh morgens tätig. Mit dem Wettbewerb wollen wir unser Handwerk der Öffentlichkeit mehr bekannt machen."

Ein Jury-Mitglied bewertet die Disziplin der Polsterreinigung SWR Anna Priese

Wettbewerbs-Erfahrung ist alles

Das Wichtigste war Lukas Schäfer die Erfahrung, am Wettbewerb teilgenommen zu haben. Er will auf jeden Fall noch die Meisterprüfung ablegen. Und dann möchte er irgendwann die Reinigungsfirma seines Vaters übernehmen.