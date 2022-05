Kriminalstatistik 2021: Deutlich weniger Straftaten als im Jahr zuvor

per Mail teilen

In Rottweil ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Das geht aus der Kriminalstatistik der Polizei hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Insgesamt wurden demnach in Rottweil 1.159 Straftaten erfasst. Das sind 141 Fälle weniger als im Jahr 2020. Die Tatbestände reichen dabei von Straßenkriminalität über Wohnungseinbruch bis zur schweren Körperverletzung. Mit einer Aufklärungsquote von mehr als 72 Prozent liegen die Rottweiler Ordnungshüter deutlich über dem Landesdurchschnitt von rund 65 Prozent. Entgegen der sinkenden Kriminalitätsbelastung haben allerdings die Gewalttaten gegen Polizeibeamte zugenommen. Ob diese Entwicklung im Zusammenhang mit Corona-Demonstrationen steht, geht aus der Statistik nicht hervor.