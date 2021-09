Fleisch nur noch einmal die Woche an Tübinger Schulen

Nur noch einmal pro Woche soll es in fast allen Tübinger Schulmensen Fleisch oder Fisch geben. Die Stadt hatte das Schulessen neu ausgeschrieben. Das Ziel ist Nachhaltigkeit.

Bei der Suche nach einem Lieferanten für die Tübinger Schulmensen hatte die Stadt ihre Anforderungen neu formuliert. Es ging jetzt nicht mehr nur um Preis, Probeessen und Bio-Anteile, sondern auch um die CO2-Bilanz und den Wasserverbrauch der angebotenen Nahrungsmittel. Außerdem spielte eine Rolle, wie gesund ein Mittagessen ist.

Veganer Mittagstisch: Nudeln mit Soja-Bolognese in einer Mensa (Symbolbild) dpa Bildfunk Monika Skolimowska

Gewonnen hat ein Stuttgarter Unternehmen, das bereits die Kindertagesstätten und einige Schulmensen in Tübingen beliefert hat. Die neuen Speisepläne reduzieren den CO2-Einsatz und Wasserverbrauch um mehr als 50 Prozent, so die Stadtverwaltung. Das sei ein wichtiger Schritt für das Tübinger Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein.

Nachhaltiger - und gesünder

Gleichzeitig sei das Essen auch gesünder als zuvor, betont die Stadtverwaltung. Und dafür, dass es nur noch einmal pro Woche entweder Fleisch oder Fisch geben soll, seien die vollwertigen Menüs "pfiffig". Ob es den Schülerinnen und Schülern tatsächlich schmeckt, sollen zweimal im Jahr Befragungen ergeben. Auf das Feedback der Kinder und Jugendlichen wolle man reagieren.

Tübingen folgt Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung

Aus Ernährungssicht spreche überhaupt nichts dagegen, wenn es in den Kantinen nur einmal in der Woche Fleisch gebe, so die Einschätzung von Dominik Bartoschek aus der SWR Redaktion Umwelt und Ernährung. Im Gegenteil: Die Tübinger Entscheidung folgt genau den Empfehlungen der Expertinnen und Experten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Diese raten in ihren Standards für die Schulverpflegung, dass Fleisch nur "in Maßen in den Speiseplan integriert" werden soll. Konkret wird dort für die Mittagsverpflegung "maximal einmal pro Woche Fleisch und einmal pro Woche Fisch" empfohlen.

Wichtiger als die Frage, ob Fleisch auf dem Teller liege oder nicht, sei ohnehin die sonstige Zusammenstellung des Mittagessens. Und da komme es auch auf Folgendes an, so Bartoschek: Sind die Mahlzeiten möglichst frisch, vielfältig und vollwertig zusammengestellt? Liefern auch vegetarische Mittagessen alle Nährstoffe, die Kinder und Jugendliche brauchen?