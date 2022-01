Weniger Covid-Patienten auf Intensivstationen

per Mail teilen

Obwohl die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region stark ansteigt, liegen weniger Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Im Tuttlinger Kreisklinikum wird derzeit kein Covid-Patient behandelt. In der Uniklinik Tübingen liegen aktuell 24 Corona-Infizierte, 14 davon auf der Intensivstation. Das sind deutlich weniger als im Dezember. In den Fachkliniken Hohenurach (Kreis Reutingen) sind 13 Patienten und 20 Mitarbeiter positiv getestet worden. Nach Angaben von Geschäftsführer Uli Wüstner haben sie sich wohl außerhalb der Klinik angesteckt. Alle, auch die pflegebedürftigen Patienten, weisen laut Wüstner nur minimale oder keine Symptome auf. Im Kreis Freudenstadt sind sieben Corona-Patienten im Krankenhaus, zwei von ihnen werden beatmet.