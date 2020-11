In der Region Neckar-Alb erkranken laut einer Studie der AOK weniger Menschen an Asthma als in anderen Teilen des Landes. In den Kreisen Tübingen und Zollernalb sind die Werte besonders gut. In Reutlingen sieht es dagegen etwas schlechter aus. Laut Studie ist das Risiko an Asthma zu erkranken in sozial benachteiligten Schichten höher. Auch Allergien begünstigen die Krankheit.