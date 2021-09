Arbeitsplatzabbau beim Werkzeughersteller Walter AG

Die Tübinger Walter AG wird Teile ihrer Werkzeug-Produktion nach China verlagern. Betroffen davon sind 107 der 550 Mitarbeiter am Standort Tübingen. Am Freitag wurde die Belegschaft des Tübinger Stammwerks der Walter AG informiert. Die Produktion der Standard-Werkzeugkörper soll bis Ende nächsten Jahres ins chinesische Wu-Schi verlagert werden. Der hohe Kostendruck in Deutschland und die Wachstumsmöglichkeiten in Asien hätten zu der Entscheidung geführt, sagte Walter-Personalchefin Anette Skau-Fischer dem SWR. Die Standard-Werkzeugkörper machen rund 70 Prozent des Angebots der Walter AG aus. Tübingen Oberbürgermeister Palmer (Grüne) bedauerte den Arbeitsplatzabbau beim Werkzeughersteller. Er hoffe, dass ein guter Sozialplan dies abfedern wird.