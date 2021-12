Wieder weniger Arbeitslose trotz Corona-Pandemie

per Mail teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist im November weiter zurückgegangen, das melden die Arbeitsagenturen. Trotz der derzeit wieder angespannten Corona-Lage sei die Arbeitslosigkeit fast auf Vorkrisenniveau gesunken, so die Arbeitsagentur Balingen. Im Bereich der Arbeitsagentur Reutlingen liegt die Arbeitslosenquote nur um 0,2 Prozent über der vor der Corona-Pandemie im November 2019. Allerdings registriert die Agentur Reutlingen derzeit wenig Bewegung am Arbeitsmarkt: verhältnismäßig wenig Menschen nehmen eine neue Arbeit auf oder verlassen ihre bisherige Arbeitsstätte. Die Nachfrage nach Fachkräften ist laut Balinger Agentur aber weiter hoch.