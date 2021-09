In der Region Neckar-Alb und im Nordschwarzwald gibt es weniger Arbeitslose. Vor allem bei den Jugendlichen ist die Zahl der Arbeitslosen überall in der Region zurückgegangen. Laut der Agentur für Arbeit Reutlingen liegt das am Ausbildungsbeginn im September. Auch im Arbeitsamtsbezirk Balingen haben viele Arbeitslose einen neuen Job gefunden. Mit einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent liegt man dort weit unter dem Landesdurchschnitt. Der Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald ist trotz Pandemie mit einer Quote von vier Prozent stabil. Die größte Herausforderung für Arbeitssuchende sei aber nach wie vor die Digitalisierung, der Wandel in der Automobilindustrie und die demografische Entwicklung, so die Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim. Wichtig sei es, Langzeitarbeitslose und schwer Vermittelbare besser weiterzubilden.