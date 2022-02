per Mail teilen

Sturmtief Antonia hat in der Nacht laut Polizei zu keine größeren Schäden geführt. Lediglich einige Bäume fielen auf Straßen. Sie wurden von der Feuerwehr weggeräumt, etwa bei Haigerloch-Trillfingen im Zollernalbkreis, in Oberndorf im Kreis Rottweil, sowie in Königsfeld und Bräunlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis.