Die Polizei hat bei Kontrollen wenige Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert. Sie hatte am Donnerstag in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb kontrolliert, ob die Menschen in Bussen und Bahnen und an Haltestellen Maske tragen. Die überwiegende Mehrheit hielt sich an die Coronaregeln, hieß es in einer Mitteilung. Nur wenige zeigten sich unbelehrbar und müssen ein Bußgeld bezahlen. Am Samstag will die Polizei die Fußgängerzonen kontrollieren.