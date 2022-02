Nur wenig Begeisterung für Schäferlauf-Skulptur von Peter Lenk

Bad Urach leistet sich zum Schäferlauf-Jubiläum etwas ganz Besonderes. Eine Skulptur des bekannten Künstlers Peter Lenk vom Bodensee. Doch viele Uracher wollen das gar nicht.

Peter Lenk schuf die riesige Imperia-Skulptur, die sich im Konstanzer Hafen dreht und den schwäbischen Lakoon, die umstrittene Stuttgart 21-Statue, die Lenk kurzerhand abbauen ließ. Stuttgart wollte das Kunstwerk nicht vor dem Wilhelmspalais haben. Nun sorgt eine Lenk-Skulptur erneut für Diskussionen. Viele in Bad Urach (Kreis Reutlingen) finden die Schäferlauf-Skulptur samt Glockenspiel zu wuchtig und zu teuer.

Etwas Besonderes zum Schäferlauf-Jubiläum

Der Bad Uracher Schäferlauf zählt zum UNESCO-Kulturerbe. Und zum 300-jährigen Jubiläum hat die Kurstadt bei dem Bildhauer vom Bodensee ein Werk in Auftrag gegeben: Eine Skulptur für den Marktplatz mit neun, fast lebensgroßen Figuren, die in einem Halbkreis in drei Metern Höhe den Wettlauf der Schäfer darstellen. Im Zentrum ist ein Glockenspiel, das entweder festgelegt Melodien abspielt oder per Klaviatur auch von Hand bedient werden kann. Zur Schäferlaufzeit sollen dort auch die beliebten Festmelodien erklingen. Kosten: 280.000 Euro.

Skulptur zu teuer und zu wuchtig

Bei einer SWR-Umfrage von Passanten auf dem Uracher Marktplatz zur Skulptur waren die Reaktionen überwiegend ablehnend. Viele Bürger verstehen nicht, dass der Gemeinderat mit großer Mehrheit der Schäferlauf-Skulptur samt Glockenspiel zugestimmt hat. Die Stadt habe nie eine feste Bebauung für den Marktplatz haben wollen. Und die Kosten von 210.000 Euro für die Skulptur und weitere 70.000 Euro für ein Glockenspiel seien viel zu hoch. Auch dass die Stadt das Kunstwerk vorwiegend durch Spenden finanzieren will, kritisieren sie.

So könnte die Lenk-Skulptur auf dem Marktplatz von Bad Urach aussehen. (Model) Stadt Bad Urach / Visialisierung von der Hülbener Firma CMC Engineers GmbH

Pläne durch Beschlussvorlage offiziell bekannt

Dass es zum Jubiläum etwas Besonderes sein soll und die Stadt bei Bildhauer Lenk eine Skulptur in Auftrag geben möchte, sei bekannt gewesen, so Bürgermeister Elmar Rebmann. Jeder hätte die entsprechende Beschlussvorlage einsehen können und Einwände vorbringen können. Auch über die Presse seien die Bürger umfassend über das Vorhaben informiert worden, so Rebmann. Wenn man einen Künstler beauftragt, dann hat er ja selbst seine eigenen Vorstellungen über sein Werk und da sollte man ihm die Freiheit geben, sagte er im SWR. Ein Kunstwerk der Bürgerbeteiligung zu unterwerfen sei sehr, sehr schwierig.

Kulturreferatsleiter: Investition in die Zukunft

Über Geschmack lasse sich bekanntlich streiten, so der Leiter des Bad Uracher Kulturreferats Thomas Braun. Die mächtige Skulptur mit einem Durchmesser von rund neun Metern ist für Braun eine bedeutende Investition in die Zukunft. In früheren Generationen habe man beispielsweise den Marktbrunnen geschaffen, einer der wenigen Denkmäler seiner Art im Land, die so gut erhalten seien. Hätte man den Brunnen alleine der Bürgerschaft überlassen, wäre er so nicht zustande gekommen, so Braun. Da hatte es damals eben fürstlicher Zutat gebraucht. Und heute habe der demokratisch gewählte Gemeinderat entschieden, so der Kulturreferatsleiter.

Finanzierung von Skulptur und Glockenspiel über Spenden

Laut Bürgermeister Rebmann ist von vornherein klar gewesen, dass die Stadt Bad Urach das Kunstwerk samt Glockenspiel überwiegend aus Spenden finanzieren will. Das habe auch in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung gestanden. Rund 28.000 Euro sind bislang zusammengekommen. Das meiste stammt aus einer Erbschaft. In den kommenden Wochen will die Stadt die Werbetrommel rühren und auch auf mögliche Großspender zugehen, so der Bürgermeister.

Finanziell stehe die Stadt gut da, die Gewerbesteuereinnahmen fließen, sagte Rebmann. Im Vorfeld sei vielleicht nicht so gut deutlich geworden, dass die Uracher die Skulptur selbst finanzieren müssen.

Mehrwert für die Stadt

Bürgermeister Rebmann und auch die Gemeinderäte sind sich sicher, dass das Lenksche Schäferlauf-Kunstwerk künftig auch verstärkt Touristen in die Innenstadt locken wird, die sonst nur den Wasserfall oder die Therme besuchen würden. Und er hofft, dass dann auch Fans des oberschwäbischen Bildhauers in die Kurstadt kommen. Pünktlich zum Schäferlauf-Jubiläum im Juli 2023 soll die Skulptur den Marktplatz zieren.