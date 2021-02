In Deutschland erkranken jedes Jahr mehr als eine halbe Million Menschen an Krebs. Etwa die Hälfte von ihnen wird nach einer Therapie wieder gesund. Um eine solche Krebstherapie erfolgreich durchzustehen, braucht es viele Helfer.

Bei der Krebsbekämpfung ist laut Uniklinik Tübingen immer mehr Teamarbeit gefragt auch mit Medizinern und Experten anderer Disziplinen. Dazu gehören neben Radiologen und Onkologen auch beispielsweise Ernährungsberater und Psychologen. Neben dem Knowhow in den Kliniken sei aber auch jede und jeder selbst aufgefordert, etwas für sich und gegen Krebs zu tun. Wegen Corona sollten keine Arztbesuche oder Therapie- und Nachsorgetermine verschoben werden, sagte Professor Daniel Zips, Facharzt für Strahlentherapie, im SWR.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderonkologie des Tumorzentrums der Uniklinik Tübingen haben sich Gedanken gemacht, was sie zur Bekämpfung von Krebs beitragen können. Ihr Versprechen: "Wir werden weiterhin alles für unsere jungen Patienten geben." Pressestelle Comprehensive Cancer Center Tübingen-Stuttgart/Lisa Vitovec

Motto des Weltkrebstages

Dementsprechend lautet das Motto des Weltkrebstages auch in diesem Jahr wieder: "Ich bin und ich werde". Es soll zum Nachdenken anregen: Wer bin ich und was werde ich selbst zur Bekämpfung von Krebs tun? Die Uniklinik Tübingen rät dazu, ausgewogen zu leben, sich gesund zu ernähren, sich viel zu bewegen und regelmäßig zu Krebs-Früherkennungsuntersuchungen zu gehen. Laut Daniel Zips sind mit gesundem Lifestyle rund 40 Prozent aller Krebserkrankungen vermeidbar.

Die Pandemie macht auch dem Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen zu schaffen: Aktionen wie Kunsttherapie sind wegen Corona zurzeit nicht möglich. Und dem Verein fehlt es an Spenden. Pressestelle Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.

Förderverein für krebskranke Kinder kämpft auch in Corona-Zeiten

Für schwer kranke Kinder und ihre Eltern ist die Pandemie besonders schlimm. Kinder, die zum Beispiel eine Krebstherapie machen, müssen ohnehin besonders aufpassen, dass sie nicht mit Keimen oder Viren in Berührung kommen. Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen unterstützt die Kinder, Geschwister und Eltern während und nach der Therapie. Wegen Corona kann er aber viele Hilfsangebote derzeit nicht machen.

"Ohne die Hilfe des Fördervereins hätte ich manchmal nicht mehr weiter gewusst. Ich hoffe, dass mein Sohn Marvin den Krebs eines Tages besiegt." Carla Schneider aus Sindelfingen

Keine Musik- und Kunsttherapie

Unterhaltung, Musik- und Kunsttherapie, der Austausch mit Eltern und Ärzten: Alles ist wegen der Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften derzeit schwierig oder gar nicht möglich. Das Schlimmste wäre, sagt Anton Hofmann, der Vorsitzende des Fördervereins, wenn sich eines der kranken Kinder mit Corona infiziert. Für den 16-jährigen Marvin aus Sindelfingen, der seit Jahren gegen Leukämie kämpft, könnte das lebensbedrohlich werden. Der Verein hat Antigen-Schnelltests bestellt und versucht, das Leben auf Station und im Elternhaus so normal wie möglich zu gestalten.

Zusätzliches Problem: fehlende Spenden

Zusätzlich zu den Sorgen der Kinder und Eltern beschäftigen Anton Hofmann zurzeit auch die Finanzen. Wegen der vielen ausgefallenen Veranstaltungen seit bald einem Jahr gingen die Spenden-Einnahmen des Vereins drastisch zurück. Im vergangenen Sommer gab es deshalb einen Aufruf in der Presse. Der hat offenbar etwas bewegt. Es habe vor allem viele kleine Spenden gegeben, sodass die Hilfe weitergehen konnte, so Hofmann.

Im Förderverein die ganze Familie im Blick

Der Förderverein für krebskranke Kinder betreibt mehrere Häuser, in denen die Eltern und Geschwister krebskranker Kinder wohnen können, während die Kinder an der Uniklinik Tübingen behandelt werden. Der Verein will mit seinen Unterstützungsangeboten die gesamte Familie im Blick haben, da alle von der belastenden Ausnahmesituation betroffen sind, so der Verein.