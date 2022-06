Weltkongress der Sportsoziologen startet

per Mail teilen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Bereich der Sportsoziologie treffen sich von Dienstag an zu einem Weltkongress an der Universität Tübingen. Etwa 300 Fachleute wollen laut Universität zu dem Kongress kommen, und fast ebenso viele Veranstaltungen gibt es. Einige davon sind öffentlich - etwa eine Podiumsdiskussion am Dienstagabend, die der Frage nachgeht, warum Soziologie wichtig ist, um die Folgen eines Lockdowns zu bewältigen. Außerdem interessiert die Wissenschaftler, wie sich die Digitalisierung des Alltags auf die Bewegung von Heranwachsenden auswirkt.