Zum heutigen Welt-Aids-Tag finden die meisten Veranstaltungen online statt. So stellt die Aidshilfe Tübingen-Reutlingen einen virtuellen Adventskalender mit Fakten zu HIV ins Internet. Der Verein weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der Corona-Pandemie ihre HIV-Testangebote eingeschränkt beziehungsweise eingestellt haben. Deshalb bietet die Aidshilfe Tübingen-Reutlingen auch ab sofort eine zusätzliche Testsprechstunde an. Ein HIV-Schnelltest erfolge an den kommenden drei Montagen kostenlos.