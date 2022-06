In Tübingen wird es weiterhin kostenlose Corona-Schnelltests geben, egal wie die Gesundheitsminister von Bund und Ländern entscheiden. Der Bund bezahlt die Bürgertests für alle voraussichtlich nur noch bis Ende Juni. Dass es künftig möglicherweise nur noch Bürgertests für eher Gefährdete und Personen mit Symptomen geben soll, davon hält die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle nichts. Sie will, dass sich alle kostenlos auf Corona testen lassen können, die es für sinnvoll erachten, z.B. die Enkelin, die den Opa zu Hause besucht. Wenn nur noch bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kostenlos getestet werden würde, sei das zu kurz gedacht, so Federle. Die meisten alten oder gefährdeten Menschen lebten zu Hause. Deshalb wird das Deutsche Rote Kreuz in Tübingen weiterhin kostenlos testen: ab Juli nur noch an einer Teststation, am Zinser-Dreieck.