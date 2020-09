Die Dienstleistungsgewerkschaft verdi weitet am Samstag die Warnstreiks in der Region aus. Dadurch können sich Brief- und Paketzustellungen verzögern. Gestreikt wird nun auch in Freudenstadt und im Paketzentrum Reutlingen. Am Freitag bereits gab es Warnstreiks unter anderem in Rottweil und Rottenburg. Die Gewerkschaft erwartet am Montag ein Angebot für höhere Löhne bei der Deutschen Post.