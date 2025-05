per Mail teilen

Ein Fahrlehrer aus dem Kreis Sigmaringen ist in U-Haft, weil er verdächtigt wird, Fahrschülerinnen sexuell missbraucht zu haben. Jetzt haben sich weitere Opfer bei der Polizei gemeldet.

Seit Mitte März ist ein Fahrlehrer aus dem Kreis Sigmaringen wegen des Verdachts der mehrfachen Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs seiner Fahrschülerinnen in Untersuchungshaft. Jetzt haben sich weitere Frauen bei der Polizei gemeldet. Zunächst waren es zwei Mädchen gewesen, die dem Mann vorgeworfen hatten, während der Fahrstunden übergriffig geworden zu sein.

Fahrlehrer aus Kreis Sigmaringen muss mit Anklage rechnen

Seit seiner Verhaftung haben sich laut Staatsanwaltschaft Hechingen weitere Fahrschülerinnen gemeldet, die ebenfalls betroffen sein könnten. Wie viele junge Frauen sich an die Polizei gewandt haben, wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Sie gehe allerdings davon aus, dass gegen den Fahrlehrer Anklage erhoben wird, so eine Sprecherin auf Nachfrage des SWR.

Junge Fahrschülerinnen in den Wald gelotst

Der Mann soll die Mädchen und jungen Frauen in abgelegene Waldstücke gelotst und sich die Abgeschiedenheit zunutze gemacht haben. So haben es das Polizeipräsidium Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Hechingen Mitte März beschrieben. Die Geschäftsräume und die Privatwohnung des Mannes wurden damals durchsucht. Anschließend wurde ein Strafverfahren gegen den 41-Jährigen eingeleitet. Er ist seitdem in Untersuchungshaft.