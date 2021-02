per Mail teilen

Der Zweckverband Wasserversorgung "Schwarzbrunnen" darf weiter Strom an der Nagoldtalsperre im Kreis Freudenstadt erzeugen. Das hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe entschieden. Dem Beschluss ging ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem Zweckverband und dem Land voraus. Schon seit über 50 Jahren nutzt der Zweckverband die Turbine in der Staumauer der Nagoldtalsperre, um Strom aus Wasserkraft zu gewinnen. Die Erlaubnis dafür ist aber Ende 2017 ausgelaufen. Die Landesregierung hatte einen Antrag auf Verlängerung abgelehnt, weil sie das Wasserkraftwerk künftig selbst nutzen will. Laut Verwaltungsgericht Karlsruhe ist die Ablehnung rechtswidrig. Die Zweckgemeinschaft darf das Wasserkraftwerk weiter nutzen. Nun berät das Landratsamt Freudenstadt mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe über einen Antrag auf Zulassung zur Berufung.