Weiter Hoffnung auf Porsche-Batteriefabrik

Die Stadt Tübingen hofft weiter darauf, dass Porsche seine Batteriezellen-Fabrik im Stadtteil Bühl baut. Medienberichten zufolge prüft Porsche auch noch andere Standorte in Baden-Württemberg. Das Problem: Tübingen kann Porsche nur ein Gewerbegebiet zur Verfügung stellen und kein Industriegebiet. Das sei zwar kein Hinderungsgrund für eine Baugenehmigung, könne aber theoretisch zu Rechtsstreitigkeiten führen, so OB Palmer. Nach allem, was bisher bekannt sei, habe der Standort Tübingen hohe Erfolgsaussichten auf eine Genehmigung. Am Montag tagt der Porsche-Vorstand und befasst sich voraussichtlich mit dem Standort für die Batteriefabrik.