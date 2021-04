per Mail teilen

Die Tuttlinger CDU-Kreisvorsitzende Maria-Lena Weiss tritt für ihre Partei bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Rottweil/Tuttlingen an. Das gab die CDU den Mitgliedern per Videokonferenz bekannt. Weiss setzte sich in einer Briefwahl mit deutlicher Mehrheit gegen IHK-Präsidentin Birgit Hackenjos-Boyd durch.