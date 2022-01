per Mail teilen

In Metzingen und Neuhausen im Kreis Reutlingen ist gestern die Weinlese zu Ende gegangen. Laut Jörg Waldner von der Weingärtnergenossenschaft gab es insgesamt 238.000 Kilogramm Trauben. Das sind etwa 20% weniger als in den Jahren zuvor. Frost und Hagel sowie der viele Regen im Sommer hätten den Trauben, vor allem den Roten, stark zugesetzt. Das schöne Wetter im September und Oktober mit den milden Temperaturen hat den Trauben aber noch gut getan, so Waldner.