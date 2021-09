Weinlese in Metzingen

In Metzingen und Neuhausen (Kreis Reutlingen) hat die offizielle Weinlese begonnen. Die Winzer gehen von einer unterdurchschnittlichen Ernte aus. Der Sommer war zu feucht.

Jörg Waldner von der Weingärtnergenossenschaft Metzingen rechnet mit 20 Prozent weniger Ertrag. Frost und Hagel sowie der viele Regen hätten den Trauben zugesetzt - speziell den roten Früchten.

"Wir haben wohl Einbußen von der Menge, aber das, was noch da ist, hat eine gute Qualität".

Jetzt gelte es, der asiatischen Kirschessigfliege zuvorzukommen, die große Schäden bei den roten und blauen Trauben verursache. Dann seien die Früchte nicht mehr zu gebrauchen.

Notlese in Tübingen-Unterjesingen

Auch in Rottenburg-Wurmlingen (Kreis Tübingen) hat die Weinlese begonnen. Dort ist man zuversichtlich, dass in diesem Jahr frische, fruchtige Weissweine gekeltert werden können. Vor allem die pilzwiderstandsfähigen neuen Reben hätten sich bewährt, so Heinz Giringer vom Arbeitskreis Weinbau im Kreis Tübingen. Lediglich in Unterjesingen müssen seit Dienstag die empfindlichen roten Acolon Weintrauben wegen Fäulnis notgelesen werden.