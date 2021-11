Trotz Corona-Alarmstufe: Reutlingen baut Weihnachtsmarkt auf

Reutlingen hat schon die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt aufgestellt. Einige Kommunen feilen noch am Hygienekonzept, andere haben ihre Advent-Events bereits abgesagt.

Seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe. Dies bedeutet auch für Weihnachtsmärkte 2G: Nur Geimpfte und Genesene dürfen an den Ständen länger schlemmen. Reutlingen hält mit einem ausgefeilten Konzept am Weihnachtsmarkt fest.

Reutlingen baut Weihnachtsmarkt auf

Der Weihnachtsmarkt in Reutlingen beginnt am 24. November. Norbert Brendle, der Veranstalter des Marktes, kann nicht abwarten, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Er musste sich entscheiden, ob er das Risiko eines möglichen Wiederabbaus der Buden in Kauf nimmt. Im SWR-Interview blickt der Veranstalter daher mit gemischten Gefühlen auf die diesjährige Weihnachtszeit. Einerseits befürwortet er, dass der Markt stattfindet und auch gut besucht wird, andererseits muss er mit der Ungewissheit leben, dass das Land eventuell noch alle Weihnachtsmärkte absagt. Dann hätte er ein Problem. Denn der Aufbau der Buden ist schon in vollem Gange. Und auch die Eisbahn vor der Reutlinger Stadthalle ist schon aufgebaut.

Reutlinger Weihnachtsmarkt wird um eine Attraktion reicher: Eine Eisdisco wird vor der Stadthalle aufgebaut. SWR Jörg Heinkel

Brendle versichert, man habe sich um ein praktisches Kontrollkonzept bemüht. Besucherinnen und Besucher könnten mit einem Stempelkonzept von Stand zu Stand gehen und müssten sich nur einmal registrieren lassen. Jeder Stand könne einen Stempel vergeben, der an allen anderen Ständen auch als Nachweis gelte. So müsse man an anderen Ständen nicht nochmals einen Impf- oder Genesenen-Nachweis erbringen.

Anders als in den vergangenen Jahren ist der Reutlinger Weihnachtsmarkt nun wesentlich weitläufiger gestaltet, damit die Abstände unter den Besuchern besser eingehalten werden können.

Glühwein oder Bratwurst to go gibt es ohne Nachweis

Nach den bisherigen Vorgaben des Landes dürfen auch Ungeimpfte Speisen oder Getränke to go abholen. Nur das Verweilen an den Essensständen wird kontrolliert und ist ausschließlich Geimpften und Genesenen gestattet. Weihnachtliche Geschenke dürfen ebenfalls ohne jeglichen Nachweis gekauft werden.

Weihnachtsmärkte in Horb, Nagold und Balingen finden statt

Auch in anderen Städten der Region sollen dank guter Hygienekonzepte die Weihnachtsmärkte stattfinden. So soll in Horb am ersten Adventswochenende der "Horber Advent" wie geplant gefeiert werden. Das Marktgelände auf dem Flößerwasen wird laut Stadt eingezäunt. Und auch Balingen, Nagold (Kreis Calw) und Pfullingen (Kreis Reutlingen) halten noch an ihren Weihnachtsmärkten fest.

Tübingen feilt noch am Hygienekonzept

Laut der Tübinger Stadtverwaltung finden der Weihnachtsmarkt über den dritten Advent und das Schokoladenfestival "ChocolART" Ende November zwar statt. Eine Entscheidung über das konkrete Hygienekonzept soll aber erst Ende des Monats fallen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage fänden beide Märkte nur in abgespeckter Version statt. Dies bedeutet, dass es weniger Stände als sonst gibt.

Absagen in Altensteig, Freudenstadt und Villingen-Schwenningen

Angesichts der aktuell immer noch ansteigenden Infektionszahlen sind viele Städte verunsichert und haben sich gegen Weihnachtsbuden und Glühweinduft entschieden. Sie befürchten, dass durch die Beschränkungen weniger Besucher kommen. Neben kleineren Teilorten wie Gönningen und Mittelstadt (beide Kreis Reutlingen), haben auch Altensteig (Kreis Calw) und Sulz (Kreis Rottweil) Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Freudenstadt ihre Weihnachtsmärkte bereits abgesagt.

Alternativ-Veranstaltung "Black-Forest-Friday"

In Freudenstadt wurde der Markt bereits Mitte Oktober abgesagt. Die Corona-Vorgaben seien mit einem erheblichen finanziellen Zusatzaufwand verbunden, so der Veranstalter. Das Gelände müsse eingezäunt werden, an den Zugängen müssten professionelle Sicherheitsdienste die Corona-Regelungen überprüfen. Alternativ sollen aber andere weihnachtliche Veranstaltungen wie der "Black Forest Friday" oder eine Nikolaus- sowie Adventskalender-Aktion stattfinden.