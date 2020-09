Es ist ein Risiko - wer jetzt einen Weihnachtsmarkt plant, könnte auf den Kosten sitzen bleiben, wenn der Markt wegen Corona gestrichen werden müsste. Und das kann niemand vorhersehen. Die Veranstalter in der Region haben sehr unterschiedliche Pläne.

Der Reutlinger Weihnachtsmarkt soll trotz Corona stattfinden. Stadtverwaltung und Veranstalter arbeiten an einem Konzept. Anstatt in der gesamten Innenstadt wird der Reutlinger Weihnachtsmarkt wohl in diesem Jahr an mehreren ausgewählten Plätzen stattfinden. So sollen die Besucherzahlen übersichtlich gehalten werden. Nach Angaben des Veranstalters soll das Konzept nächste Woche endgültig stehen.

Noch ist unklar, ob es in Tübingen einen Weihnachtsmarkt 2020 geben wird. Fest steht: So nah wie sonst werden Stände und Menschen einander nicht kommen dürfen. Pressestelle Stadt Tübingen

Tübingen hat noch nicht über den Weihnachtsmarkt entschieden. Man wolle abwarten, ob bei den derzeit laufenden umbrisch-provenzalischen Genusstagen alles klappt. Dort sind mit großen Abständen knapp 30 Stände aufgebaut, an denen man aber nichts essen oder trinken kann.

Absage in Rosenfeld

Der Adventsmarkt in Rosenfeld-Heiligenzimmern im Zollernalbkreis dagegen wurde abgesagt. Balingen und Sigmaringen feilen noch an einem Konzept.

Der Weihnachtsmarkt auf Burg Hohenzollern findet statt - aber mit weniger Besuchern gleichzeitig. SWR

Burg Hohenzollern kontrolliert Besucherzahlen

Der beliebte Weihnachtsmarkt auf der Burg Hohenzollern wird auf mehrere Wochen gestreckt und der Zutritt zur Burg beschränkt. Dafür kann man ab sofort online Tickets reservieren.

Kleine Feiern im Kreis Calw

Die Weihnachtsmärkte im Kreis Calw sollen als kleinere Adventsveranstaltungen stattfinden - wie ist noch offen. In Simmersfeld stellt sich die Frage nicht, ob ein Weihnachtsmarkt möglich ist. Er findet da sowieso nur in ungeraden Jahren statt.

Einen so großen Weihnachtsmarkt wird es in Calw dieses Jahr nicht geben. Roland Wurster / Event Bildagentur

Freudenstadt ist unsicher

In Freudenstadt veranstaltet der Verein Freudenstadt-Marketing den Weihnachtsmarkt. Dessen Vorsitzender Thomas Aurich ist zwar auch auf der Suche nach einer Lösung, will aber nicht 30.000 Euro für Werbung und den Aufbau der Hütten investieren, wenn dann eine Absage droht.

Viele offene Fragen

Und er stellt viele Fragen, die bislang ungeklärt sind: Genügt es, Abstand zwischen den Hütten zu lassen? Oder braucht man einen eingezäunten Markt und ein Einbahnstraßensystem? Ist Security erforderlich? Muss man Gäste mit Schnupfen wegschicken?

Ob die Landesregierung dazu so konkrete Vorgaben machen wird, scheint fraglich. Vermutlich müssen Städte und Veranstalter ein Stück weit eigenverantwortlich abwägen, welche Wege und welches Risiko sie gehen.