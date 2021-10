Trotz Corona: Weihnachtsmärkte in Calw, Hechingen und Tübingen

per Mail teilen

Weihnachtsmärkte können in diesem Jahr wieder stattfinden. Allerdings unter Corona-Auflagen und den 3G-Regeln. In Hechingen, Tübingen und Calw laufen die Planungen.

In der Hessestadt Calw freut man sich auf Glühwein und gebrannte Mandeln, auch wenn sich in diesem Jahr weniger Aussteller angemeldet haben als früher. So wird es fünfzig Stände geben, teilte die Stadt mit. Um die Corona-Regeln kontrollieren zu können, sollen Armbänder ausgegeben werden. Die Gastronomie soll abgesperrt werden, um den Einlass kontrollieren zu können.

Ortswechsel und Ersatzzauber in Hechingen

In Hechingen (Zollernalbkreis) zieht der Fürstliche Weihnachtsmarkt um, von der Villa Eugenia auf den Marktplatz. Damit könnten die 3G-Regeln besser kontrolliert werden, so die Veranstalter. Auf der Burg Hohenzollern wird es wieder einen "Königlichen Winterzauber" geben. Wie im vergangenen Jahr will man ein Gedränge innerhalb der Burg vermeiden und beleuchtet stattdessen den Außenbereich und das Burggelände.

Tübingen kann noch am Datum drehen

Tübingen plant seinen Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende. Die Anzahl der Bewirtungsstände ist auf siebzig begrenzt. Glühwein und sonstige Getränke werden in Mehrwegsystemen abgegeben. Je nach Infektionsgeschehen und der zu dieser Zeit gültigen Corona-Verordnung, kann der Weihnachtsmarkt abgesagt oder auf zwei Wochenenden ausgeweitet werden, heißt es auf der Homepage der Stadt. Eine Entscheidung darüber fällt voraussichtlich Anfang bis Mitte November 2021.

Freudenstadt überlegt noch

In Freundenstadt laufen beim Verein FreudenstadtMarketing die Planungen für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt auf Hochtouren. Ob er aber angesichts der strengen Einlassregeln stattfindet, will der Verein Ende nächster Woche entscheiden.