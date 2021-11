per Mail teilen

Kirchenchöre, wie die Mauritiuskantorei in Ofterdingen (Kreis Tübingen), sehen ihrem Weihnachtskonzert mit Sorge entgegen. Wegen der Pandemie ist unklar, ob der Chor auftreten kann.

Für die Mauritius-Kantorei in Ofterdingen (Kreis Tübingen) ist es ein besonderes Konzert: Der Chor wird 90 und es ist das Abschiedskonzert für Chorleiter Lennart Faustmann. Seit Monaten proben die Sängerinnen und Sänger nun schon in der Kirche Bachs Weihnachtsoratorium für den großen Auftritt, immer mit Abstand. Doch die vierte Welle stellt sie vor Probleme.

Chorleiter Faustmann dirigiert die Mauritius-Kantorei in Ofterdingen (Kreis Tübingen). SWR

Eine Absage kostet Geld

Aber findet das Konzert überhaupt statt? Sollten sie es nicht doch lieber absagen? Im Chor herrscht Unsicherheit. Die Mitglieder des Chores sind Amateure. Für das Weihnachtsoratorium hat die Mauritiuskantorei ein professionelles Orchester mit Solisten engagiert. Die evangelische Landeskirche stellt klar: Die Kirchengemeinden müssen das Risiko selbst tragen und damit auch die Kosten für das Orchester. Für den Chor ist das ein Dilemma.

Der Chorleiter hat eine Idee

Die Kantorei könnte nun einfach das Konzert absagen und die Proben beenden. Doch für Chorleiter Lennart Faustmann ist jede Probe ein soziales Ereignis und wichtig für die Menschen, gerade in der Coronazeit. Das Singen sei einfach etwas Wunderbares und das Proben in der Kirche auch noch einmal toll. Für ihn ist es ein Gesamtpaket, auf das man nicht einfach verzichten könne. Aber einfach nur proben ohne Ergebnis will er nicht. Daher seine Idee:



"Die Musiker sind gebucht. Wir bezahlen einen horrenden Ausfall. Lasst uns doch eine DVD aufnehmen."

Lennart Faustmann bei den Proben SWR

Der Chor möchte das Oratorium singen

Es wäre ein Konzert ohne Publikum. Die Mitglieder des Chors finden die Idee gut. Hannes Windolf wird bald 80. Er habe das Weihnachtsoratorium sein Leben lang gesungen, erzählt er. Nun habe er gedacht, es sei wahrscheinlich das letzte Mal. Und wenn der Chor das Stück dann gar nicht singen würde, fände er das schade. Clara Dreher meint, es wäre natürlich schon schön, Applaus zu bekommen. Aber ihrer Meinung nach ist das Singen mit dem Orchester das Wichtigste. Und so probt der Chor weiter, feilt am musikalischen Ausdruck und findet darin Trost und Sicherheit in unsicheren Zeiten.