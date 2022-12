Beschäftigte der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Reutlingen haben Geschenke gesammelt. Sie wollen sie am Donnerstag an Menschen verteilen, die Arbeitslosengeld bekommen.

Weihnachtsgeschenke für Menschen, die Arbeitslosengeld I oder II beziehen - die haben Beschäftigte der Agentur für Arbeit Reutlingen und des Jobcenters des Kreises Reutlingen zusammengetragen. Sie wollen ihnen damit eine Freude zu Weihnachten machen. Denn einige Menschen ohne Job hätten gerade jetzt bei den steigenden Kosten nicht genügend Geld, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, schreibt das Jobcenter in einer Pressemitteilung.

Geschenke für klein und groß in Reutlingen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Spielsachen, Bücher und andere kleine Geschenke wie Gutscheine gesammelt. Für alle Altersgruppen ist nach Angaben des Jobcenters etwas dabei. Die Unterstützung seiner Belegschaft, sich an der Geschenkaktion zu beteiligen, sei überwältigend, lobt Markus Nill, der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit. Auch 2019 hat es laut Agentur für Arbeit schon so eine Weihnachtsaktion gegeben - auch damals mit großem Einsatz der Mitarbeitenden.

Weihnachtsgeschenke am Donnerstag zum Abholen

Die Geschenke gibt es am Donnerstag von 10 bis 12:30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr in der Reutlinger Arbeitsagentur - solange der Vorrat reicht. Sollte davon etwas übrig bleiben, werden die gesammelten Geschenke an eine gemeinnützige Organisation weitergegeben. Die verteile sie dann an bedürftige Familien.