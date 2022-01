Wohin mit meinem Weihnachtsbaum von Tübingen bis Calw?

Und das war's mit den schönen Weihnachtsbäumen: Die meisten Bäume werden in der Region am 8. Januar abgeholt. Hier erfahren Sie, wann genau und wo. Oder Sie recyceln ihren Baum?

In den Kreisen und Städten der Region sind es vor allem Sportgruppen, Musikvereine oder Kirchen, die die Weihnachtsbäume abholen. Sie sammeln damit Spenden für eigene Projekte, wie zum Beispiel Renovierungen. Wichtig ist: Vor der Abholung sollten Sie Ihren Weihnachtsbaum vollständig abgeschmückt haben, sonst wird er nicht mitgenommen.

Im Kreis Tübingen werden viele Bäume von der Fußballjugend, dem Deutschen Roten Kreuz oder den Sportschützen abgeholt. Dafür einfach den Baum am 8. Januar ab 8:30 Uhr in Altingen, Breitenholz, Pfäffingen, Poltringen und Reusten rausstellen und eine Spende daran befestigen. Um drei Euro wird gebeten. In Entringen sammelt das Evangelische Jugendwerk am 15. Januar ab 8 Uhr Bäume ein. Wer das in Anspruch nehmen will, sollte sich vorher einen Gutschein kaufen. Informationen dazu finden Sie hier.

In Stadt Tübingen engagiert sich der CVJM

Der CVJM (Christlicher Verein junger Menschen) Tübingen sammelt in der Kernstadt, in Derendingen, Lustnau und Bebenhausen am 15. Januar zwischen 8 und 18 Uhr Weihnachtsbäume ein - allerdings nur nach vorheriger Anmeldung (online oder telefonisch). Die Abholer freuen sich über eine Spende in Höhe von drei Euro oder mehr - die Hälfte behält der Tübinger CVJM, die andere spendet er nach Nigeria. Hier wird aber ausdrücklich darum gebeten, das Geld nicht an den Baum zu hängen - man bekommt ein Überweisungsformular in den Briefkasten geworfen. Wer seinen Baum schon früher loswerden will, der kann laut Abfallwirtschaftsbetrieb Tübingen einen der drei Häckselplätze nutzen. Eine Übersicht dazu finden Sie hier.

In Metzingen sammeln die Helferinnen und Helfer der Kirchengemeinde am 8. Januar zwischen 13 und 17 Uhr die Bäume am Straßenrand ein. Um eine Spende wird gebeten, die Stadt empfiehlt 2,50 Euro pro Baum. In Metzingen-Neuhausen übernimmt der CVJM die Einsammlung. Er bittet darum, die Bäume mit Namen und Hausnummer zu beschriften. Der Spendenerlös soll dem Verein "Centre Lumiere" für notleidende Familien in Süd-Haiti zugute kommen. In Metzingen-Glems sind die Konfirmanden und Konfirmandinnen ebenfalls am 8. Januar ab 10:30 Uhr unterwegs. Ihre Einnahmen sollen in die Renovierung der Glemser Kirche fließen.

Die Jugendabteilung des 1.FC Altburg sammelt am 8. Januar ab 9 Uhr Weihnachtsbäume ein. Auch sie freut sich über eine Spende. Die Jugendlichen sind unterwegs in Altburg, Weltenschwann, Spesshardt, Spindlershof und Oberriedt.

Im Kreis Rottweil hat sich der Posaunenchor Mühlheim für die Abholung in Mühlheim und Renfrizhausen bereit erklärt. Auch er sammelt die Bäume am 8. Januar ab 9 Uhr ein und freut sich über eine Spende.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Im Kreis Reutlingen sind viele Vereine oder kirchliche Einrichtungen an der Abholung beteiligt. Und zwar in Dettingen, Eningen, Gomadingen, Grabenstetten, Hülben, Lichtenstein, Mehrstetten, Münsingen (Stadtgebiet, Auingen, Bremelau, Dottingen, Dürrenstetten, Rietheim), Pliezhausen (Dörnach, Gniebel, Rübgarten), Riederich, Sonnenbühl (Genkingen, Undingen, Willmandingen), Trochtelfingen (Stadtgebiet, Haid, Mägerkingen, Steinhilben, Wilsingen), Walddorfhäslach und Wannweil (8. und 15. Januar 2022). Außerdem haben viele Grüngutannahmestellen am 8. Januar von 10 bis 12 Uhr geöffnet, bei denen Sie Ihren Baum abgeben können. Die Öffnungszeiten der Häckselplätze in den Gemeinden stehen auch im Abfallkalender 2022.

Sammelorte Altglascontainer in Reutlingen

Bis 22. Januar können Sie in Reutlingen ihren Weihnachtsbaum neben bestimmten Altglascontainern ablegen. Die Standorte sind mit einem Christbaum-Symbol gekennzeichnet. Im Abfallkalender sind sie auch vermerkt. Ab dem 7. Januar ist der städtische Häckselplatz in Betzingen geöffnet, bei dem kostenlos Weihnachtsbäume abgegeben werden können. Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen weisen darauf hin, dass auch Vereine und kirchliche Gemeinden in Reutlingen unterwegs sind, um die Bäume einzusammeln. Der einheitliche Sammeltermin dafür ist der 8. Januar. Wer in welchem Bezirk zuständig ist, entnehmen Sie diesem PDF. Und wer seinen Baum noch länger behalten möchte, der kann ihn bei der nächsten Häckselgut-Müllabfuhr gebündelt entsorgen.

Im Kreis Freudenstadt gibt es laut Landratsamt keine Abholaktion für Weihnachtsbäume. Man könne die Bäume aber in den Recycling-Centern oder bei der Entsorgungsanlage kostenlos abgeben.

Auch im Kreis Tuttlingen sind laut Landratsamt die Grünschnittannahmestellen die richtige Adresse für Weihnachtsbäume. Alle Sammelstellen im Kreis haben demnach am Samstag, dem 8. Januar geöffnet. Anschließend kann man seinen Baum nur noch an den Wertstoffhöfen in Aldingen, Geisingen, Mühlheim, Tuttlingen und Wehingen abgeben.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Die Obstwerkstatt in Mössingen im Kreis Tübingen ruft dazu auf, den Baum nicht wegzuwerfen, sondern zu recyceln. Aus den Nadeln lasse sich Sirup, Tee oder Tannenzucker machen. Aber auch Shampoo könne man aus einem Weihnachtsbaum herstellen, heißt es. Das Schwäbische Streuobstparadies bietet dazu auch einen Kurs an.