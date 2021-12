Die Suche nach dem richtigen Christbaum

Einen Baum selber schlagen, beim Händler oder im Baumarkt kaufen? Egal wie man sich entscheidet: Insgesamt hält sich die Nachfrage offenbar noch in Grenzen.

Noch zehn Tage bis Weihnachten und viele Menschen haben schon ihren Weihnachtsbaum. Doch die Händler in Reutlingen haben bisher weniger verkauft als in früheren Jahren. Woran liegt´s? Ein Baumarkt-Mitarbeiter aus Reutlingen vermutet, dass man in diesem Jahr den Christbaum später kauft als sonst, weil es wegen der Pandemie an Weihnachtsstimmung fehle und es oft noch unklar ist, ob man Gäste einladen wird.

Richard Müller in seiner Weihnachtsbaumplantage bei Tübingen SWR

Nordmanntanne bleibt Spitzenreiter

Auch Weihnachtsbaum-Händlerin Katja Lorch aus Betzingen erzählt, dass sie bisher etwas weniger Kundschaft hatte als im Vorjahr. Sie ist aber trotzdem zufrieden mit den Verkaufszahlen. Am beliebtesten sei nach wie vor die klassische Nordmanntanne. Bundesweit entscheiden sich gut drei Viertel der Christbaumkäufer für diesen Klassiker. Außerdem würden bei den Kunden kleinere Bäume besonders gut ankommen, meint Katja Lorch.

Woher soll der Baum kommen?

Wer seinen Weihnachtsbaum im Baumarkt holt, bekommt Ware aus ganz Europa. "Dänemark, Polen, aber auch aus Deutschland", sagte ein Verkäufer aus Südbaden dem SWR. Im besten Fall sei der Baum Anfang November geschlagen. Es gibt die Größen S, M und L. Der kleinste Baum kostet um die 13 Euro, der Größte etwa 26 Euro.

Bäume selbst schlagen ist günstiger

Bei Familie Weimer in Bondorf (Kreis Böblingen) werden seit 30 Jahren Weihnachtsbäume kultiviert und ab Ende November verkauft. Der Meter Nordmanntanne kostet bei ihnen 20 Euro, und wer nicht selber schlägt, zahlt zwei Euro mehr. Dass die Bäume in diesem Jahr etwas teurer geworden sind, ist für die meisten von Weimers Kunden aber kein Problem.