Den Weihnachtsbaum im Schwarzwald selber schlagen

Ein Christbaum im Wohnzimmer, das ist bei vielen Familien Tradition. In Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) kann man bei Familie Pfau den eigenen Baum bekommen.

Durch den Wald spazieren und den Weihnachtsbaum selber aussuchen: Das kann man nahe Alpirsbach im Nordschwarzwald. Dort liegt dicker Schnee auf den Zweigen und am Parkplatz knistert ein Schwedenfeuer. Seit neun Uhr stehen Bernhard und Bärbel Pfau am dritten Advenstssamstag bereit und verkaufen Weihnachtsbäume.

Auf rund zwei Hektar Waldfläche können sich die Besucher ihren Baum aussuchen. Es gibt ganz kleine, aber auch mehrere Meter hohe Bäume. Die Großen werden zum Beispiel von Kirchen und Rathäusern aufgestellt, berichtet Bernhard Pfau. Geschlagen werde nur, was auch wirklich gebraucht wird. So würden keine Bäume unnötig abgeholzt, die am Schluss übrig bleiben.

Christbäume für den Großhandel, jetzt für Familien

Die Pfaus haben in den 1980er-Jahren begonnen, Bäume zu pflanzen. Seit Mitte der 90er-Jahre verkaufen sie die Bäume. Früher hätten sie mehr Bäume rausgeschlagen und an Händler verkauft. Das machen sie heute weniger, berichtet Pfau. Stattdessen bieten sie an zwei Adventssamstagen die Selbstschlag-Aktion an.

"Wir haben festgestellt, dass es für die Kinder ein Traum ist, wenn sie ihren Baum selber raussuchen dürfen."

SWR-Reporterin Miriam Plappert war im Wald in Alpirsbach beim Selberschlagen dabei:

Trockenheit und Frost

Trotz höherer Kosten, etwa für Netze und Dünger, haben Pfaus die Preise für ihre Weihnachtsbäume dieses Jahr nicht erhöht. Dabei hatten sie einen hohen Wasserverbrauch durch die Trockenheit im Sommer. Während die älteren Nordmanntannen gut mit der Hitze klar kamen, musste man die jungen Bäumchen ständig gießen, berichtet Pfau.

Auch andere Erzeuger aus der Region berichten von Problemen mit Trockenheit und Frost: Bei Jürgen Goller aus St. Johann (Kreis Reutlingen) sind 20 bis 30 Prozent der neu gepflanzten Bäume vertrocknet. Dazu kamen Schäden durch Frost im Frühjahr. Auch Jürgen Moser aus Nagold berichtet, dass bis zu 90 Prozent der Jungbäume vertrocknet sind. Ein Drittel der Nadelbäume sei wegen spätem Frost erst wieder im nächsten oder übernächsten Jahr verkäuflich.

Am vierten Adventssamstag geht's weiter

Auch bei Pfaus sieht man an vereinzelten Bäumen Frostschäden. Dort sind die Nadeln leicht gelblich. Vor einigen Jahren hatte es mal größere Frostschäden gegeben: Die Bäume haben Pfaus einfach stehen gelassen, mittlerweile sind sie mehrere Meter hoch. Der Christbaumverkauf macht dem Ehepaar sichtlich sichtlich Spaß - trotz Minusgraden und Schneetreiben. Auch am vierten Advenssamstag wollen sie nochmal für die Aktion bereitstehen.