Abholung oder Sammelstelle - wie kriege ich meinen Weihnachtsbaum los

Nach den Feiertagen hat er bei vielen ausgedient, der Weihnachtsbaum. In den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Tuttlingen gibt es verschiedene Möglichkeiten ihn zu entsorgen.

In den Landkreisen der Region Neckar-Alb können Weihnachtsbäume entweder abgeholt oder selbst an einer Sammelstelle abgegeben werden. Einige wollen ihren Weihnachtsbaum so schnell wie möglich loswerden, andere lassen ihn bis Lichtmeß am 2. Februar stehen. Die meisten Abholaktionen starten Anfang Januar. Es gilt aber einiges zu beachten.

Ausgediente Weihnachtsbäume können im Zollernalbkreis ab sofort auf den Wertstoffzentren des Landkreises kostenlos entsorgt werden. Bedingung: Sie sind von Weihnachtsschmuck befreit. Die Wertstoffzentren haben wie üblich geöffnet; allerdings nicht an Silvester. Die Bäume können in die aufgestellten Grüngutcontainer geworfen werden. Außerdem kann man sie auf den Grüngutsammelplätzen des Landkreises sowie der Gemeinden anliefern. Vereine bieten in einigen Gemeinden auch Sammelaktionen an.

Am 7. und 14. Januar finden im Landkreis Reutlingen Sammelaktionen für Weihnachtsbäume statt. Beteiligt sind wieder Kirchen, Vereine und der vom Landkreis beauftragte landwirtschaftliche Maschinenring Alb-Neckar-Fils. Ausgenommen sind die Städte Reutlingen, Pfullingen und Metzingen. Genaue Informationen finden Sie hier.

In einigen Gemeinden werden die bereitgestellten Bäume abgeholt, in anderen können sie an den Grüngut-Annahmestellen und Häckselplätzen abgegeben werden. In jedem Fall sind Lametta und sonstiger Christbaumschmuck zu entfernen.

In Tübingen sammelt der CVJM am Samstag, 14. Januar, im Stadtgebiet Tübingen, Derendingen, Lustnau und Bebenhausen die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Wer seinen Baum abholen lassen möchte, muss diesen vorab anmelden und komplett abschmücken. Die Anmeldung aller Bäume kann entweder online oder telefonisch erfolgen. Für die Abholung bittet der Verein um eine Spende ab drei Euro pro Baum. Der Erlös ist jeweils zur Hälfte für ein Projekt in Äthiopien und für die Jugendarbeit des CVJM Tübingen bestimmt.

In Tuttlingen sind die Wertstoffhöfe ab Samstag, 7. Januar wieder zur Abgabe der Weihnachtsbäume geöffnet. Bis dahin sind sie in der Winterpause.