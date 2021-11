Weihnachtsbäume von der Schwäbischen Alb auf dem Weg nach Berlin

Bei Münsingen im Kreis Reutlingen wurden zwei Weihnachtsbäume für die Hauptstadt gefällt. Per Spezialtransport gehen sie an die Landesvertretung und das Berliner Polizeipräsidium.

Die etwa 40 Jahre alten Fichten aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb wurden am Samstag mit Hilfe des THW Münsingen auf einen Tieflader geschnallt. Am Sonntag begann dann die Reise nach Berlin. Das THW hat den Spezialtransport nach Berlin begleitet. Am Montag sollen die Bäume in Berlin offiziell übergeben werden.

Braucht eineinhalb Fahrbahnen: der Weihnachtsbaum-Schwertransport für Berlin SWR SWR/Nathalie Waldenspuhl

Für den stellvertretenden Landessprecher des THW Baden-Württemberg, Steffen Hoffmann, ist der Transport der überbreiten Weihnachtsbäume eine gute Möglichkeit, einen Schwertransport zu üben. "Wir brauchen für die Bäume eineinhalb Fahrbahnen. Das heißt: Man muss dann natürlich an jeder Baustelle aufpassen, dass man nicht irgendwas abräumt." Es sei wichtig solche Aktionen machen können, um in Übung zu bleiben und die Mannschaften entsprechend ausbilden zu können.